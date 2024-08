STIGAO NOVI TREND U SRBIJU: Vlasnici pasa prave rođendanske žurke za svoje ljubimce, daju čak do 5000 EVRA, a tek pokloni...

U našoj zemlji je poslednjih meseci zavladao bizaran svetski trend proslave rođendana kućnih ljubimca, prvenstveno za pasa i mačaka.

Stručnjaci ovu pojavu ocenjuju kao pomodarstvo i priliku vlasnika da na društvenim mrežama objavi raskošne fotografije sa žurke radi lajkova i time pokaže koliko je imućan.

U slavljenikovo ime, vlasnici kupuju specijalne torte, a na psećoj žurki obezbeđuju i kompletne slatke stolove, kapice za slavljenika, balone i skupe ramove za slikanje... Jedna bivša rijaliti učesnica je prošle godine organizovala slavlje svom pomerancu u elitnom prestoničkom restoranu, za šta je, prema njenim rečima, "iskeširala" 5.000 evra.

Neki vlasnici proslave organizuju i u popularnim pansionima za kućne ljubimce koji pružaju negu životinjama i organizuju žurke. Cena proslava zavisi od mesta, ali kreće se od 10.000 dinara pa do nekoliko hiljada evra ukoliko je žurka u restoranu. Tu obavezno budu zvanice, odnosno prijatelji koji imaju svoje ljubimce i dovode ih na zabavu.

Bez smisla

Psihologinja Dragica Mihajlović smatra da su kućni ljubimci deo porodice i da je lepo da deca odrastaju s ljubimcima, ali da je proslava njihovih rođendana besmislena.

- Kućni ljubimci su posebna vrsta ljubavi, međutim, ovde se postavlja pitanje zbog čega se slave rođendani i koja je poenta toga. Slavljenik tog dana treba da se oseća lepo jer je to njegov dan i tog dana ispunjavaju se sve njegove želje. U ovom slučaju, tj. trendu, imamo nešto sasvim suprotno. Ne ispunjavaju se nikakve slavljenikove želje i potrebe i ne slavi se rođendan zbog njega, nego zbog vlasnika. Tu može doći do problema - rekla je za Kurir Mihajlovićeva.

Potvrdila je da se rođendani danas često slave ljubimcima.

- To zaista može da izgleda lepo, ali je jako bitno ne prelaziti granice. To je danas postalo pomodarstvo, pa se te proslave organizuju samo radi fotografije, lajka i da se nekome pokaže kako se i šta se sve može priuštiti. Nažalost, i dečji rođendani su postali takvi jer se ne prave više zbog dece, nego zbog roditelja. Tako je i u ovom slučaju, samo se to prebacilo na kućne ljubimce. Zato uvek treba da se vratimo korak nazad i zapitamo se zašto se nešto radi i šta ispunjava dušu, a to svakako nisu ekstremi - kazala je.

Hvalisanje

I sociologinja Jelena Radović kaže da su sa sociološkog i psihološkog stanovišta kućni ljubimci deo porodice za koje se često vezujemo kao za čoveka.

- U današnje vreme ljudi vole sve da podele na društvenim mrežama, i to je postao trend i jedna vrsta kulture. Nemamo granicu između "onlajn" i "oflajn" života i oni su postali praktično neodvojivi i isprepletani. Društvene mreže su postale album modernog društva i današnjice. Proslave rođendana kućnih ljubimaca možemo da vidimo kao jednu od prilika koju će vlasnici ljubimaca iskoristiti i prikazati javnosti koliko su srećni. Te žurke su u njihovu čast i predstavljaju slavljenje života. Međutim, životinje nisu svesne rođendana i ne broje godine, te sve to vlasnici priređuju više zbog sebe nego zbog njih - istakla je Radovićeva i dodala:

- Na tim proslavama zvanice donose sve ono što je jednom vlasniku potrebno za ljubimca, počev od keksića, odelca za pse, gumenih igračaka i hrane koju svakodnevno koriste.

