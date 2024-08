ZBOG IMENA ODBILI DEVOJČICI DA IZDAJU PASOŠ, MAJKA VAN SEBE: "Bila sam potpuno zapanjena", kontaktirala s advokatom, usledio haos

Jedna majka našla se usred pravne zavrzlame nakon što je pokušala da izvadi pasoš za svoju ćerku.

Naime, Lusi iz jugozapadne Engleske podnela je zahtev za pasoš uoči porodičnog putovanja u Diznilend. Putovanje je trebalo da bude njihovo prvo porodično letovanje, ali naišli su na komplikacije kada su im iz kancelarije rekli da ne mogu da izdaju dokument, prenosi Unilad.

Konsultovala je advokata

Kada je Lusi podnela zahtev, kancelarija joj je odgovorila da ga neće moći da obradi pasoš zbog imena njene ćerke. Razlog je taj što je ćerku nazvala po jednom od glavnih likova iz popularne serije "Igra prestola", Kalisi. Zbog toga je Lusi morala da konsultuje advokata.

"Bila sam potpuno skrhana, toliko smo se radovali našem prvom zajedničkom odmoru," rekla je za BBC. Pasoš nam je u početku odbijen jer su tvrdili da je ime Kalisi zaštićeno autorskim pravom produkcijske kuće "Vorner Broders"

"Prvi put sam čula za tako nešto, bila sam zapanjena," dodala je.

Bila je frustrirana

Majka je uspela da reši problem nakon što je stupila u kontakt s advokatom. Nakon što su detaljno proučili pravne aspekte ovog pitanja, otkrili su da, iako je ime zaštićeno autorskim pravom, to važi samo za robu i usluge, ne za imena ljudi. Luci je to poslala kancelariji za izdavanje pasoša iz kojeg su joj zatim rekli da treba da kontaktira "Vorner Bros" da bi potvrdila da njena ćerka može da koristi to ime.

"Nisam razumela i osećala sam se frustrirano. Ako je mogla da dobije izvod iz matične knjige rođenih, zar to nije trebalo da bude odmah prijavljeno? Nikad nisam ni pomislila da ime može da se zaštiti autorskim pravom," ispričala je Lusi. Na kraju su devojčici izdali pasoš i izvinili se.

"Ljudi su me kontaktirali"

"Da to nisam objavila na društvenim mrežama, ništa se ne bi rešilo. Bila bih u škripcu, ne znajući šta da učinim. Ljudi su me kontaktirali zbog sličnih iskustava. Mislim da ima i drugih ljudi u sličnoj situaciji, kojima su možda nedavno odbili da izdaju pasoše zbog nečega sličnog. Nadam se da sada znaju da problem može da se reši," poručila je.

