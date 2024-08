MUŠKI POLNI ORGAN GODINAMA SE SMANJUJE: Urolog otkriva za KOLIKO CM ĆETE BITI KRAĆI posle tridesete!

Veličina polnog organa muči većinu muškaraca jer smatraju da ta mera oslikava njihovu muškost. Još od tinejdžerskih dana bave se merama, centimetrima i čini se da to nikada ne prestaje.

Izgleda da su sa razlogom zabrinuti, a kako im odmiču godine razloga za brigu biće sve više. Baš kao i sve drugo u našem telu, prilikom starenja tako i polni organi prolaze kroz brojne promene.

„Ukoliko je čovekov penis dugačak 16 centimetara u tridesetim, on može biti dugačak 12 ili 13,5 u njegovim šezdesetim ili sedamdesetim godinama“, izjavio je urolog Irvin Goldštajn.

Urolog ima objašnjenje za promenu mera foto: https://www.tiktok.com/@dickdocontiktok

Uz sve to, tokom starenja, proizvodnja testosterona takođe usporava, što može dodatno uticati na veličinu i funkcionalnost testisa i penisa. Stanja povezana sa starošću, kao što je arterioskleroza, takođe mogu redukovati protok krvi do penisa, što čini da on deluje manje.

Međutim, sudeći prema doktoru Edvardu Cimermanu, postoje načini da se spreči gubitak volumena i obima muškog polnog organa:

„Penisi se smanjuju tokom godina baš kao što gubite obim svog lica i vrata“, objasnio je doktor pa dodao:

„Ispod struka mi gubimo obim i možemo čak izgubiti i dužinu ukoliko ne koristimo naš alat često. Sve se zapravo svodi na ’koristi ili izgubi’ vrstu problema“.

