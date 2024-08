"ZADOVOLJILA SAM 22 MUŠKARCA ZA NOĆ": Zavodljiva plavuša šokirala priznanjem, a onda opisala DETALJE ove maratonske akcije

Foto: Jam Press/@anniekknight / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Žena je šokirala internet tvrdeći da je u jednoj noći zadovoljila 22 muškarca. Eni Najt poznata kao „seksualno najaktivnija žena u Australiji“ intervjuisala je koleginicu za svoj podkast. Boni Blu, poreklom iz Velike Britanije, tvrdi da su tokom 11-časovnog perioda muškarci stajali u redu ispred njene hotelske sobe da bi imali odnose sa njom. U TikTok snimku intervjua, koji je prikupio milion pregleda, Eni pita Boni koliki je maksimalan broj ljudi koje je „zadovoljila“ u jednom danu – na šta je ona odgovorila „22“.

“Mislila sam da je sjajno!” komentarisala je Eni za NeedToKnov-u o Boninom rekordu.

Imala je maraton celu noc foto: Jam Press/@anniekknight / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Boni je rekla da se divlja noć odigrala tokom „prolećnog raspusta“. Ona kaže: „To je bila luda noć. U osnovi sam delila informacije o svojoj hotelskoj sobi na društvenim mrežama. Vidi, ovo je soba u kojoj boravim - samo dođi i stani u red i videću vas što je više moguće dok sam ovde", objasnila je ova plavuša detalje svog "poduhvata".

Boni, kreatorka sadržaja za odrasle, objasnila je da je srela više muškaraca koji su rekli da su joj poslali poruku u nadi da će s njom snimati vruće scene. Rekla je: „Ali imam samo toliko vremena – fizički nisam mogla da snimam sa svima sa kojima sam želela.”

Ispovest Boni Blu foto: Jam Press/@anniekknight / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Poslednje noći svog putovanja, odlučila je da reklamira besplatan odnos za sve, sa početkom u 18 časova. Rekla je:

„Bila sam kao: ’U redu, pustiću ih u red i ići ću jedan za drugim – i to je u suštini ono što sam uradila. Seks maraton je trajao do između 4 i 5 ujutro sledećeg jutra - do 11 sati" rekla je Boni pa nastavila:

„Tokom video snimaka možete čuti kako ljudi kucaju na vrata, možete čuti druge grupe momaka napolju", zaključila je u svom izlaganju.

(Kurir/M.J)

