"U šta se ovaj svet pretvara" Majka glumi u filmovima za odrasle, a rođeni sin joj iza kamere, evo šta kažu o svom bizarnom odnosu

Video manekenke Andrese Urah, koja se pojavljuje sa svojim 19-godišnjim sinom Arturom na španskom kanalu Programa Chupim ponovo je izazvao pažnju na društvenim mrežama.

Urah, koja sada objavljuje sadržaj na platformi za pretplatu za odrasle, prošle godine je otkrila da je njen sin jedan od ljudi iza kamere. Ova bizarna situacija šokirala je i ostavila sve bez reči usled činjenice da je Artur Andresin biološki sin.

U nedavnom intervjuu, jedan od voditelja upitao je Artura kako uspeva da tretira ovu situaciju kao posao. "Pa, za mene je to zaista posao… čak i zato što je ona moja majka i ne privlači me", izjavio je Artur. "Ponekad sam kao 'to je odvratno' – postojala je ta jedna scena," dodao je, dok je njegova majka potvrdila da je postojala jedna scena koju je njen sin označio kao "odvratnu". Urah je komentarisala da joj je cela situacija bila smešna.

Ljudi ih osuđuju - oni to shvataju kao posao

Korisnici društvenih mreža brzo su reagovali na dinamiku između gospođice Urah i njenog sina. "Sačekaj minut, dozvoli mi da ovo shvatim", napisao je jedan korisnik. "Majka je glumica u filmovima za odrasle, a njen rođeni sin snima svoju majku? U šta se svet pretvara?"

It’s a sick world we live in pic.twitter.com/Lj5vliU75H — non aesthetic things (@PicturesFoIder) August 21, 2024

Drugi su situaciju nazvali "odvratnom" i "sramnom", dok su neki tvrdili da je društvo izgubilo svoje vrednosti i integritet. "U šta je društvo došlo? Imamo majke koje imaju decu da snimaju scene intimnih odnosa... kao, to je normalno", komentarisao je jedan korisnik. Drugi je dodao da su moderni filmovi za odrasle "promenili svet u kojem živimo".

"Ne stidim se svoje majke"

Ovo nije prvi put da se Urah i Artur suočavaju s negativnim reakcijama zbog svog posla. Još od 2023. godine, kada je Artur otkrio svoj posao na Instagramu, javnost je bila zatečena. Na pitanje da li je snimao sadržaj svoje majke, Artur je odgovorio: "Da, stvarno sam loš sa slikama, zar ne?" Iako kaže da se ne stidi rada svoje majke, dodaje da je bio veoma smiren nakon njene odluke.

(Kurir.rs/ Blic/ L. S.)

Bonus video:

02:25 BIVŠI PORNO GLUMAC 19 GODINA ŽIVI SA HIV-OM: Kada je saznao da je pozitivan SVI PRIČALI DA JE UMRO! Sada je ispričao svoju priču