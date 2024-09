Srbin se požalio na monoton intimni život pa ga napali: Kad čujete šta očekuje od devojke i vi ćete biti šokirani

Intimni odnosi su važni u vezi. U onima koje traju dugo, parovi govore kako ga ima malo te da je strast godinama nestala. Jedan mladić iz Srbije se požalio kako je u njegovoj vezi nestalo strasti te da odnose sa devojkom ima samo dva puta nedeljno.

Muškarac se žali na nedostatak intime/Ilustracija foto: Hugo Felix / Panthermedia / Profimedia

"U vezi sam sa devojkom nešto manje od četiri i po godine, oboje imamo po 31. Kao što naslov kaže seksualni život, barem prema mojoj oceni, je u najmanju ruku postao podrazumevan, predvidiv, a rekao bih i dosadan a usput ne baš čest. Moram da kažem da ona inače nikad nije bila nešto motivisana seksom, odnosno frigidniji je tip devojke, voli seks naravno, oseti se strast i ljubav uvek, ali nije nikad bila sklona nekoj spontanosti, avanturizmu, pa i nekim perverzijama barem. Za nju je seks uvek nešto što ima svoju satnicu, dakle uveče pred spavanje, ujutru, to je potreba u kojoj se uživa i ispuni, i to je kao to. U početku smo makar imali mnogo redovnije, barem 5 puta, sada se sastavimo maksimalno 2 puta nedeljno, nekad nula. Istina puno radimo, puno umora, ali opet", započeo je svoji ispovest na Reditu ovaj nezadovoljan mladić.

Kako dalje kaže, to ga sve mnogo tišti. Pokušao je da priča sa devojkom na ovu temu ali bez prevelike vajde.

"Meni nikad nije smetala što ona nije inspirativnija, jednostavno mnogo je volim i u celoj toj ljubavi seks mi nije bio glavna stavka. Međutim, to nekako počinje da me tišti sve više... Da, pokušao sam da pričam sa njom na tu temu, ona to nazove nekom mojoj bubicom, podseti me da nikad pre nismo imali problem po tom pitanju i to nekako gurne po tepih. I to nekako ubije i meni želju potom... Verovatno je ružno ali u poslednje vreme sve češće primećujem druge žene oko sebe i razmišljam o tome kakve li su one u krevetu, da li propuštam nešto bolje sa drugima, sama ideja da bih mogao recimo da smuvam atraktivnu koleginicu mi budi više energije nego što imam ideje kako da utičem na promene u seksualnom životu sa svojom devojkom", požalio se na popularnom forumu.

Naravno, ispod njegove objave usledili su brojni komentari: " Batica došao ovde da se hvali kako ima dva puta nedeljno", "Od kad nam je stigla prinova nekad bude i dva puta mesečno. Navikavaj se, život je to", Muvaj prvo svoju devojku pre nego sto eventualno pređeš na druge", samo su neki od komentara i to uglavnom od muškaraca.

