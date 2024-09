" Ništa me nije moglo pripremiti za ovo" , rekla je pa pomoću kopče za kosu izvukla iz vlasi nešto nalik gušteru .

" Povratiću. Prestravljena sam" , vikala je u videu koji je prikupio više od 11.3 miliona pregleda. Naime, Amanda je bila uverena da joj se mali, mrtvi gušter nekako zapetljao u kosu , no pratioci su joj pisali kako je verovatno samo reč o koži guštera, dok su se drugi našalili na njen račun.

"Možda bi trebala češće prati kosu", "Nije ti to gušter, to je samo njegova koža. Gušter ti je i dalje negde u kući", napisao joj je neko, a drugi se nadovezao: "Gde si ti to ležala? Negde u prljavštini?" "Nije valjda uginuo u tvojoj kosi?", "Možda bi trebala češće prati kosu", samo su neki od komentara.