"Definitivno imate momenata u kojima se osećate neugodno. Sećam se da sam jednom bio uvučen u pozu u kojoj sam se osećao jako neugodno . Bila je to poza koju Džes i ja često praktikujemo i ja jednostavno nisam mogao to da prihvatim;" priznao je Džej.

"To je za mene postala tako korisna promena. To je takođe tako prilagodljiv stil života, čak i ako odlučimo da uzmemo malo slobodnog vremena kako bismo se usredsredili na sebe ili izgradnju porodice, mogli bismo da to učinimo i zatvorimo našu vezu sve dok ne osetimo želju da se vratimo svingeraju. To je definitivno poboljšalo moje odnose i s prijateljima i s partnerom. Omogućilo mi je da budem iskrena prema sebi u pogledu onoga što tražim od partnera kao i kakva treba da budem kao osoba da bih bila srećna," završila je Džes i dodala da ljudi zaista treba da probaju da začine svoj intimni odnos, ali da pre toga ozbiljno porazgovaraju o postavljanju granica.