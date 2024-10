Meri je upravo iz tog razloga došla na fantastičnu deju pre godinu dana, kada je njen sin Edrijan imao svega 11 godina. Naime, ona bi sinu davala 50 dolara, što je oko 5.300 dinara, kako bi je izveo na dejt , ali bi on pažljivo morao da unapred isplanira novac. Iako "dejt sa mamom" može zvučati kontroverzno, cilj je da pripremi sina za buduće veze sa devojkama .

"Znam da 50 dolara nije mnogo novca, ali to je poenta. Ne treba vam puno novca da planirate nešto posebno. Učim ga da gde god idemo on ulazi prvi i otvara mi vrata. U kafiću ili restoranu mi povlači stolicu da sednem. Takođe sam plaća sve i naručuje. Nedavno smo recimo prvo bili u bioskopu gde je potrošio 14 dolara na naše dve karte. Posle toga otišli smo u restoran brze hrane, gde je potrošio 28 dolara, tako da mu je ostalo još svega osam dolara. Na kraju smo otišli do obližnjeg kafića i popili po šejk," ispričala je ona dok je podsticala sina kako da skrene pažnju konobaru.