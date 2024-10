Teresa i Tara su putovale kako bi proslavile rođendan njihove prijateljice , a odabrale su opuštenu odevnu kombinaciju za let koji traje gotovo četiri sata. Međutim, njihov izbor odeće izazvao je negativnu reakciju osoblja aviona , što je dovelo do neočekivanog preokreta tokom putovanja.

Kada su ih zamolili da se pokriju, one su to učinile, ali nije bilo dovoljno. Potom ih je stjuardesa zamolila da napuste avion. One su ovaj slučaj objavile na društvenim mrežama i pokazale su kako su izgledale u trenutku kada su izbačene.