Razlika u godinama između supružnika i partnera često je tema za razgovor i ogovaranja, a to se nedavno pokazalo kao slučaj sa jednim bračnim parom sa uznemirujućim efektom.

„ Neki ljudi su rekli da je slatko što me moj desetogodišnji sin vodi niz prolaz ka oltaru “, rekla je Loren za Vhat’s The Jam.

Loren je nastavila: „Hana je tvrd orah, ali komentari me vređaju i neverovatno su štetni. Ljudi misle da imaju pravo da me nazivaju grabežljivcem ili pedofilom i to mi se gadi. Količina zlostavljanja koju smo primili je jednostavno smešna. "