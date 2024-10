U nekom momentu, u nedelju, je najbolji drug došao po mene i odvezao me do 1km-2km udaljenog tržnog centra da kupim nešto crne odeće za sahranu. Kada smo to obavili za 10-15 minuta seli smo u kafić da se ja iskuliram pola sata od cele gužve i, iskreno da se isplačem i iskukam njemu na miru. Ona mi sada prebacuje kako sam imao pola sata za kafu sa ortakom ali nisam mogao na pola sata da odem do nje na njen rođendan (što bi, naravno, sa putovanjem bilo par sati). Inače je razumna devojka ali ajde da pitam. Ko je ovde lud?," napisao je momak svoju ispovest koja je, kao što je i bilo za očekivati, izazvala bujicu komentara.