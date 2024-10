Naime, iako za sebe kaže da je gej , Džejkob se na prvi pogled do ušiju zaljubio u Samantu Griston i, trenutno, njegova najveća želja je da mu njegova odabranica izgovori sudbonosno "da" .

"Samanta je osoba sa kojom sam duhovno povezan. Ona je moja srodna duša, moj partner, osoba sa kojom želim da provedem ostatak života. I to često prevazilazi samo se*sualnost, mi smo jednostavno privučeni jedno drugome – mi smo intimni, to je samo na jednom drugom nivou, to je veza srodne duše," kazao je Džejkob za "Mirror".