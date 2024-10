„To mi čini to jedan na jedan zaista teškim jer želim seks sve vreme. U vezama, kada moji momci nisu mogli da me prate, morala bih da idem sama i da se zadovoljim Gledao sam mnogo i filmova za odrasle. Osećam se kao da postajem mrzovoljna ako izlazim sa nekim ko ne želi da se igra ili da ima odnose koliko ja", rekla je ova lepotica.

„Kao dete, bila sam veoma akademska, uvek sam bila prva u klasi. Išla sam na privatni koledž i u mojoj porodici su svi nastavnici ili doktori i definitivno su očekivali isto od mene. Na kraju ću reći svojoj porodici. Ponosna sam na život koji sam stvorila za sebe. Osećam se tako osnaženo i imam toliko slobode nad sopstvenim životom. Ne osećam stid zbog moj seksualni nagon je haotično visok jer se probija do prioritetnog mesta u mom životu. Čak i ako to čini stvari za mene neurednim, to me je učinilo finansijski uspešnom. Još uvek izlazim i uglavnom imam zabavne, neobavezne, nemonogamne veze sa drugim ljudima koji su ili u p*rn ili koji razumeju i slave ovo deo mog života", zaključila je Ema.