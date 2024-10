„Privatno su me proveravali tako što su mi stavili prah na ruke, a što mislim da otkriva da li ste rukovali eksplozivom. Tada su mi rekli da sam dobro i naterali me da prođem dalje. Bilo je to kao 10 minuta iz mog života. To je samo nešto što se ponekad dešava to je za mene samo životna činjenica", rekao je ovaj mladić koji je već godinama na naslovnim stranama zbog svog impozantnog polnog organa.