Điđi je na to odgovorila da je, iako je njena supruga veoma uznemirena zbog očevog intervjua, njoj lično lakše da ga ignoriše, a čak je izrazila spremnost i da pristane na očeve želje, ali samo ako potencijalni prosac donira najveći deo novca u dobrotvorne svrhe i ako mu ne bude smetalo to što je Điđi već u braku, doduše sa ženom.

" Mislim da to što je moj otac ponudio izvesnu sumu novca neće biti dovoljno da privuče muškarca koji bi se meni svideo ," izjavila je Điđi Čao u intervjuu listu "Saut Čajna Morning Post".

"Bila bih ipak voljna da postanem prijatelj sa čovekom koji bi pristao na to da donira najveći deo novca mojoj dobrotvornoj organizaciji "Vera u ljubav", ali pod uslovom da mu ne smeta to što ja već imam ženu," rekla je Điđi i dodala: " Na kraju, hvala ti tata, volim i ja tebe ."

Sesil Čao je u intervjuu američkoj televizijskoj stanici Ej-Bi-Si NJuz u oktobru 2012. godine rekao: "Ne kažem da nije u redu to što je ona gej. Mislim da je to njen izbor i njena sklonost, ali trebalo bi da bude potpuno sigurna da zna šta hoće. Možda je ono što ona hoće danas drugačije od onog što će hteti u budućnosti."

Điđi Čao se sa svojom dugogodišnjom partnerkom Šon venčala u crkvi u Parizu početkom 2012. godine, ali je Sesil Čao tek nakon što je vest o tom venčanju objavljena u honkonškim tabloidima ponudio višemilionski iznos potencijalnom mladoženji koji uspe da odvede Điđi do oltara.

Ćerka je oca obavestila o venčanju pre nego što su mediji saznali za to, a on je tada rekao da je "neprijatno iznenađen i šokiran" i molio je ćerku da vest o venčanju ne iznosi u javnost. Kad se vest o milionskom mirazu potencijalnom mladoženji proširila svetskim medijima, počele su da pljušte ponude.

Điđi Čao, izvršna direktorka očeve kompanije za izgradnju nekretnina, koja se u slobodno vreme bavi pilotiranjem i osnivač je dobrotvorne organizacije za borbu protiv siromaštva "Vera u ljubav", ističe da njen otac sve to radi iz ljubavi i zato što je zabrinut.

"Ja shvatam da me on voli, ali on potiče iz nekog drugog vemena i teško mu je da shvati probleme seksualnih manjina," rekla je ona i dodala: "Na poslu se sve odvija uobičajeno. Na porodičnim okupljanjima mi se grlimo i plešemo. Samo smo se složili da se ne slažemo oko toga šta je brak i porodica," rekla je ćerka Điđi.