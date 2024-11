Tri sata sedeli tako, reč nisu progovorili

Par ju je isprva pitao da li bi zamenila svoje mesto i uzela sedište do prozora kako bi oni mogli sedeti zajedno, ali Sidni je odbila. Umesto toga, ponudila je da uzme mesto do prolaza kako bi oni mogli biti do prozora i u sredini, ali ih ta opcija nije zanimala, pa je ostala između njih tokom celog leta od tri sata.