" Ljudi misle da sam se udala za školarca, za dečaka od 10 godina i da ću imati njegovu decu . Smešni su i neobrazovani. Oni ne shvataju da je moj "desetogodišnji muž" je zapravo žena od 29 godina. Sad kada sam trudna očekujem još veće zlostavljanje na mrežama . Što se nas tiče mi smo oduševljene što ćemo imamo trojke i nije nas briga šta ljudi misle da vide. To nas zasmejava," kazala je Loren, prenosi The Sun.

" Odabrale smo anonimnog donora sperme iz Švedske zato što njegova boja kože najviše liči na našu . Zajednički smo se pripremale i bilo je vrlo zahtevno. Najpre je Hana morala da prima hormonske injekcije kako bi mogla da proizvede što više jajnih ćelija, a potom sam i ja imala tretman da bi se moja materica pripremila za trudnoću. Ali, vredelo je. Obe smo presrećne iako smo svesne da su male šanse da sve tri bebe prežive do porođaja, ali spremne smo na sve ," kazala je Loren i dodala da su se internet napadi na nju pojačali od kada je objavila da je trudna.

"Bilo je ljudi koji su rekli da je slatko što me moj desetogodišnji sin vodi kroz prolaz ka oltaru, sve dok nisu shvatili šta se dešava. Drugi su me žestoko napali, jer sam se mazila sa desetogodišnjim dečakom. Kad se pojavimo zajedno na ulici ljudi psuju i viču na mene, zovu me najpogrdnijim imenima," rekla je Loren i istakla da je Hana uložila dosta novca da bi bila tako mladolika.