Fotografiju pod imenom " Najlepše samoubistvo " napravio je Robert C. Vajls , a nekoliko dana kasnije bila je to ogromna naslovna strana Lajf magazina.

Evelin je bila najmlađa i osoba koja je izvršila samoubistavo sa Empajer Stejt Bildinga. Ona je skočila sa 86. sprata opservatorija 1947. godine i pala je limuzinu Ujedinjenih nacija. Svega 4 minuta nakon pada Evelin je fotografisana, a mnogi su tada komentarisal da "izgleda prelepo i mirno, kao da spava", piše portal "First To Know".