Rekord koji je sve zaprepastio

Godine 2013. tajlandski par Ekachai i Laksana Tiranarat postavili su neverovatan rekord u trajanju poljupca – čak 58 sati i 35 minuta. Ovaj iscrpljujući poduhvat bio je deo događaja koji je organizovala kuća Ripley's Believe It or Not! u Pataji, na Tajlandu, povodom Dana zaljubljenih.