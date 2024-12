Od svojih osam braće i sestara, Majkl Jang je bio najrevniji ulični misionar. Dok je odrastao u Montereju u Meksiku, propovedao je do 10 sati dnevno, tri do četiri dana svake nedelje. Razgovarao je sa strancima na ulicama i često je išao od vrata do vrata. Pitao bi ih, na slomljenom španskom, da li žele da odu u raj. Kad bi rekli da, molio bi se za njih. Ako bi rekli ne, tražio bi barem donaciju za The Famili International, crkvu koja je ranije bila poznata kao seksualni kultThe Children of God.