"To je čudno, zar ne... Koliko često ulazi u moj dom? Spremna sam da se opet iselim", napisala je u opisu snimka koji je postao viralan i koji je pokrenuo raspravu o privatnosti stanara i pravima stanodavaca.

Komentari

"Ja bih nazvala policiju i rekla da je neko provalio u stan", "U većini saveznih država to je ilegalno, osim ako ne daju određeno upozorenje, poput obaveštenja 24 ili 48 sati unapred", "Promeni brave? Kad te pita jesi li promenila brave, pitaj ga kako je to saznao, pa mu reci da znaš šta radi. Reci mu da je to protiv zakona", pisali su mnogi.