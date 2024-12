"Samo zamislite, hodam ulicom i odjednom mi zubi ispadnu ispred mene. Ne, nije me sramota, sarkastična sam! Oh, Bože, zašto baš meni?! " - izjavila je u video snimku koji je ubrzo postao viralan, sa više od dva miliona pregleda i bezbroj komentara.

Avantura Mejzi Smit u Turskoj postala je još jedan primer potencijalnih rizika odlaska u inostranstvo radi estetskih intervencija. Iako su fasete često dobar način da se postigne željeni osmeh, ovakav slučaj podseća na to da putovanja za estetske zahvate, kao što je ugradnja faseta, mogu dovesti do nepredvidivih problema. Ovaj incident nije samo postao viralna priča, već je i podsetnik na to koliko je važno temeljno istražiti sve aspekte ovih zahvata pre nego što se odlučimo za takve korake. Estetski zahvati koji obećavaju holivudski osmeh mogu ponekad dovesti do neželjenih posledica, a ponekad i do prave noćne more.