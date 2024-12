U svojoj ispovesti opisala je šta se dešavalo uoči proslave na kojoj je rešila da osvoji šefa

Kraj godine jednu devojku naveo je na smeo potez i to na poslu. Naime, ona je odlučila da poslednji radni dan pokaže svom šefu šta oseća prema njemu i to bez ustručavanja.

Sve se dešavalo na proslavi koju su oranizovale kolege sa posla, a onda je sve do detalja opisala u svojoj ispovesti:

"Moje dosadne kolege radovale su se novogodišnjoj zabavi jer im je to jedina prilika da odu na zabavu. Ja sam se tome radovala jer će tamo biti moj šef, a imala sam neke planove vezano za njega. Dugo sam maštala da spavam sa svojim šefom i znala sam da ako nešto može da urodi plodom to će biti moja provokativna haljina koju sam spremila za tu priliku. Osećala sam da i on to želi. Njegovi mejlovi su vrlo dvosmisleni, a vidim i kako me posmatra dok prolazim pored njega. Da, vrlo je glupa ideja zavoditi šefa, ali ovo nije posao na kome planiram da se zadržavam, a on mi se sviđa. Zato sam riješila da je novogodišnja zabava veče kada će se naš odnos razriješiti. Veče pre žurke poslala sam mu mejl i pitala ga da li postoji neki dres kod za žurku. Uzvratio mi je nekim dosadnim mejlom punim gluposti, a onda sam prešla u akciju. Htela sam da pitam koliko treba da bude kratka moja haljina?” poslala sam mu i čekala, napisala je ova žena u anonimnoj ispovesti.

Poslala je šefu poruku/ilustracija Foto: Profimedia

Kako je dalje rekla, od njeg satima nije bilo ni traga niti glasa, te je počela da razmišlja o svom potezu:

"Ništa mi nije stiglo ceo dan. Počela sam da preispitujem svoje planove i da polako odustajem od žurke. A onda mi je na telefon stigla poruka: Do koljena. Budi profesionalna. Ali ispod obuci čipkaste tange – glasio je odgovor. Nisam imala njegov broj telefona, ali znala sam da je on. Uzbuđena, opisala sam mu haljinu koju ću nositi. A hoćeš li moći da budeš tiha dok budemo u kancelariji? – pitao me je. Poslala sam samo “videćeš.” Sutradan sam ceo dan na poslu bila na iglama i čekala veče. Onda je došlo i vreme za zabavu. Dekoracija je bila depresivna, a kolege već pripite. Došetala sam do šefa, donela mu bocu pića i pred svima ga poljubila u obraz i čestitala praznike. Onda sam se polako odšetala od njega, dovoljno polako da može da me osmotri otpozadi. Znala sam da će krenuti za mnom pa sam krenula u njegovu kancelariju. I tek što sam ušla, stvorio se i on", napisala je ova devojka i onda otkrila šta se potom desilo:

"Sela sam na sto, a on mi je prišao i desilo se ono o čemu sam maštala. Otišao je iz kancelarije, a onda sam dobila poruku:Deluje mi da si vrlo vešta sa ustima. Moraćemo to dodatno da istražimo", napisala je ne otkrivajući da li je do istraživanja i došlo.