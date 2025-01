"Mojoj baki se dopala ideja, ali je mislila da sam u početku poludela kada sam želela da im dizajniram celu spavaću sobu. Toliko smo naporno radili na sobi, tako da sam bila uzbuđena što sam dobila njihovu reakciju. Obojica su otišli ​​pravo do kreveta i srušili se. Osećala sam se kao da se sav naš naporan rad isplatio – oni to vole. Većinu dana radim od kuće, pa ih pustim da izađu napolje i igraju se ako vreme dozvoljava, pre nego što uđu unutra i odmaraju sa mnom. Ali kada dođe vreme za spavanje, ja samo kažem: 'Hajdemo u vašu sobu' i oni me prate pravo u svoje krevete. To je zaista najslađa stvar." kaže Leksi za Whats the jam.