Luksuzna krstarenja sama po sebi su veoma uzdudljiva, a mnogi tada iskuse stvari o kojima nisu ni maštali. Ove jahte kriju brojne tajne, a neke su veoma provikativne. Upravo to je iskusila Kuki radnica jedne kompanije koja se bavi organizovanjem luksuznih putovanja . Kuki je podelila svoju priču s koleginicom Lusi Sauterton na YouTube kanalu otkrivši kako je na svom prvom krstarenju za svingere doživela jednu neočekivanu situaciju – poziv od poznate zvezde filmova za odrasle da je poseti u kabini.

Foto: Cruising As Crew/youtube

Kuki je ispričala svoje iskustvo sa jahte Foto: Cruising As Crew/youtube

Jedne večeri, dok je radila kao barmenka, prišla joj je poznata ličnost iz sveta odraslih filmova i uputila poziv koji bi mnoge iznenadio. „Nisam znala njeno ime, ali kolega iz posade je prišao i rekao: 'Znaš li ko te je pozvao? To je ta i ta!'“ rekla je kroz smeh.

Bez obzira na to koliko provokativna atmosfera bila, pravila na ovakvim krstarenjima su jasna. Ova politika postoji kako bi se održala profesionalnost i zaštitila oba učesnika u potencijalno nezgodnim situacijama.

No, to ne znači da ovakvi događaji nisu zanimljivi. Kuki je priznala da su gosti na svingerskom krstarenju zaista uživali u svom iskustvu, a jedna zvezda večeri bila je očigledno u raspoložena prema posadi. Ako ništa drugo, Kuki je svoj prvi susret sa svetom "začinjenih" krstarenja zapamtila zauvek – i to bez potrebe da pređe prag kabine.