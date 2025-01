Godinama već snima u SAD i više puta je istakao da živi svoj san. Međutim, snimanja erotskih filmova nisu uvek baš prijatna. Milan je govorio o svojim najgorim iskustvia i opisao do detalja kako je to izgledalo:

"Dođeš na snimanje da se upoznaš sa devojkom sa kojom snimaš, a njoj smrdi iz usta. Ti kao profesionalac moraš da znaš da se nosiš sa tim. Upoznali smo se, osetio sam vonj i nema ljubljenja tog dana, znači biće scena bez ljubljenja... Sećam se jedne situacije, to nikada neću zaboraviti, ostavilo mi je večitu traumu. Snimam sa jednom devojkom koja ima 250.000 pratilaca, ima veliku bazu uspeha. Njoj je toliko smrdelo iz vagine i to se osetilo na velikoj razdaljini. Neke devojke očigledno ne vode računa o ličnoj higijeni, a to je meni broj jedan. Ovo je posao koji zaista zahteva ličnu higijenu na zavidnom nivou ali kao i u svakom poslu ima tu svakakvih ljudi...", rekao je Milan u potkastu kod Vase Bakočevića.