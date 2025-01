Često smo svedoci raznih nesuglasica među bračnim parovi , ali situacija koju je prošao jedan neimenovani vremešni par prevazišla je čak i one u filmskim scenama.

Naime, pomenuti bračni par u šesdesetim godinama došao je do kasarne u mestu Tere del Greko i obližnjem karabinjeru obrativši se za pomoć oko nekih svakidašnjih problema koji mogu da vas zateknu na ulici ili privatnom životu. Karabinjer ih je sproveo do njegovog komandira međutim, nakon što je uzeo izjavu od bračnog para, primetio je neke sumnjive činjenice i odlučio da ih proveri za svaki slučaj. Dalja istraga dovela ga je do podatka da je suprug pod zabranom prilaska svojoj suprugi, kao i da je ta mera zabrane i dalje aktivna.