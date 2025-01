"Kada priđem devojci, kada se upoznajem, ja priđem kao džentlemen, baš pokažem te naše evropske manire. One su to gledale samo na filmovima i samim tim što ja priđem sa tim stavom, to je njima nešto novo, nešto wow, nešto egzotično. I akcenat, i sve to, i kad vidi, znaš, ono, dođe i belac iz Evrope, ima akcenat, ja još imam svetle oči, pale se na to, znaš, i pokažeš joj taj šmekerizam, znaš, i kreneš sa tom spikom, one se sve istupe. Mi imamo tamo, brate, baš prođu kod tih Amerikanki, baš zato što smo na dobrom glasu. Na dobro smo glasali, evo ja se trudim", rekao je on u podkastu

VOSTCAST.