Ponekad se svi suočavamo s noćima kada jednostavno ne možemo spavati i to može biti pravi izazov. Ima li išta gore nego kada se vrtite po krevetu i ne možete zaspati? Sada zamislite da vama se to događa svaku noć 60 godina. Takvu "noćnu moru" živi 81-godišnji vijetnamski farmer Thai Ngoc. On tvrdi da je jedva spavao od ranih 60-ih nakon što je iznenada dobio temperaturu, prenosi LADbible.