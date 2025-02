Naime, odlučio je da svoju ljubav prema TV seriji ovekoveči tintom na koži , samo da bi kasnije otkrio da ima potpuno drugačije značenje. Muškarac, koji je svoju priču podelio na "Reddit"-u, bio je veliki obožavatelj serije "Psych", emitovane od 2006. do 2014. godine. Serija prati detektiva Šona Spensera koji uverava ljude da poseduje psihičke sposobnosti. Jedan od zaštitnih znakova serije je ananas , simbol koji je postao deo "Psych" mitologije nakon što je glumac improvizovao scenu s ovim voćem u pilot epizodi. Od tada, ananas se pojavljivao u gotovo svakoj epizodi i postao prepoznatljiv motiv među fanovima serije.

Muškarac sa "Reddit"-a odlučio se za tetovažu ananasa na listu noge, uz citat iz serije "I know you know" (prevedeno: "Znam da znaš"). Ali, ono što nije znao jeste da je naopako okrenuti ananas globalni simbol svingera – ljudi koji praktikuju otvorene veze. Prema urbanim legendama, ananas ispred nečije kuće signalizira da se unutra održava zabava svingera. Shvativši potencijalno neugodno značenje svoje tetovaže, muškarac je odlučio da potraži savete o mogućim prepravkama.