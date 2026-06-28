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Sudija u Kardifu upozorio je žene na opasnosti donacije sperme nakon što je Robert Čarlz Albon, poznat online kao "Joe Donor", pokušao da preuzme roditeljska prava nad detetom koje je začeto zahvaljujući njegovoj donaciji. Jedna od majki deteta zbog sudskog procesa pala je u tešku depresiju i bila na ivici samoubistva.

Albon, koji tvrdi da je otac više od 180 dece, reklamira se kao globalni donor sperme na društvenim mrežama, otvoreno kritikujući zvanične banke donatora. On se hvali svojom "uspešnošću", objavljujući fotografije dece plave kose i plavih očiju.

Međutim, njegova navodna plemenita misija pretvorila se u pravu noćnu moru za jedan istopolni par kada je Albon slagao sud i tvrdio da je imao se*sualni odnos sa biološkom majkom. Pokušao je da promeni ime deteta i zahtevao da druga majka bude nazivana "teta", iako su obe žene podizale dete od rođenja.

Džo Donor Foto: Jam Press Vid/Joe Donor / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Dete video samo jednom

Sudija Džonatan Furnes odbacio je Albonove tvrdnje, nakon što je dokazano da je dete začeto pomoću šprica, a ne prirodnim putem. Albon je dete upoznao samo jednom, kada je bilo staro nekoliko nedelja, i proveo je s njim svega deset minuta.

U retkom presedanu, sud je odlučio da je u javnom interesu da Albon bude imenovan, kako bi upozorio žene na moguće posledice donacije sperme van zvaničnih ustanova.

Ali, uprkos sudskoj presudi, Albon i dalje aktivno nudi svoje "usluge" na društvenim mrežama, pa čak i administrira grupe u kojima nudi donacije sperme, putem prirodnog ili veštačkog začeća.

Džo Donor Foto: Jam Press Vid/Joe Donor / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Sudija Furnes opisao je Albona kao "čoveka koji žene i decu posmatra kao robu".

„U stvarnosti, on je neko ko pokušava da kontroliše druge. Kada pomisli da je u pravu, ne može ni da zamisli drugačije mišljenje", rekao je sudija.

Osim što je pokušao da preuzme roditeljska prava, sud je utvrdio da je Albon postupak pokrenuo kako bi osigurao svoj imigracioni status u Velikoj Britaniji. Ako bi se vratio u SAD, mogao bi da bude uhapšen zbog neplaćenih obaveza, koje mogu uključivati dugove, alimentaciju ili lične odštete.

Poznat kao rasista

Majka deteta, zbog pravnog procesa, pala je u ozbiljno psihološko stanje i razmišljala o samoubistvu. Takođe, ovaj slučaj je doveo i do raspada veze između dve majke.

Albon je poznat po kontroverzama i rasističkim komentarima. Jednom prilikom rekao je da je "popularan kod crnkinja jer većina njih dobije plavokoso, plavooko dete".

1/6 Vidi galeriju Džo Donor Foto: Jam Press Vid/Joe Donor / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Jam Press / Jam Press / Profimedia

Takođe je više puta napadao zvanične spermobanke, tvrdeći da lekari zamenjuju donatorsku spermu svojom.

Za razliku od registrovanih banaka sperme, nezavisni donatori poput Albona nisu regulisani, što znači da nema obaveznih zdravstvenih provera, niti ograničenja koliko dece jedan donor može da ima. Službene klinike ograničavaju jednog donatora na maksimalno deset porodica, dok je Albon navodno otac više od 180 dece.

I pored svega, Albon nastavlja da se hvali svojim "uspesima".

„Vredi svaki put kada vidim sreću majki koje sam pomogao", rekao je u jednom od intervjua. „Nadam se da ću jednog dana naći nekoga ko će moći da prihvati moj način života i brojnu decu koju imam.”

(Kurir.rs/Žena)

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