Kao dečak, u Nemačkoj, Tanzler je navodno maštao o egzotičnoj lepotici, a kad je video Mariju Elenu bio je uveren da je to ona. Iako nije bio stručan, bio je odlučan da će je spasiti te je dolazio kod njenih roditelja s medicinskom opremom, poklonima, nakitom, odećom i redovno izjavljivao svoju ljubav prema njoj. Ubrzo je Maria Elena preminula, a on je dve godine dolazio svaki dan na njen grob i tvrdio da mu njen duh peva na španskom . Prestao je da dolazi, a ono što niko nije znao jeste da je u maju 1933. godine ukrao njen leš i odvezao ga kući.

S obzirom na to da joj je u vaginalnu šupljinu umetnuo papirnu cev, sumnja se da je imao spolne odnose s telom mrtve Marije Elene, no on to nikad nije potvrdio. Ono što je potvrđeno jeste da je svake noći spavao u krevetu pored njega te da je povremeno plesao po kući s njim. Nakon sedam godina glasine su došle do porodice pokojne Marije Elene da doktor noću pleše s nečim poput lutke. Njena sestra Florinda banula mu je na vrata i pronašla telo svoje sestre. Pozvala je policiju a Tanzler je uhićen.