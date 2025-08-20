Slušaj vest

Novi putnički trik postaje sve popularniji na društvenim mrežama. Putnici stavljaju pojaseve oko zglobova kako bi se udobno odmarali, naslonivši glavu na kolena. Međutim, ovaj metod može da bude prilično opasan. Predstavnici vazduhoplovne industrije pozivaju da se ova praksa prekine. O čemu se radi?

Poslednjih meseci na društvenim mrežama je postao popularan iznenađujući trik koji bi trebalo da donese olakšanje tokom dugih letova. U objavljenim snimcima, između ostalog, na TikTok-u možemo da vidimo putnike kako prislanjanju kolena na grudi i oslanjaju noge na ivicu sedišta, a zatim vezuju pojaseve oko zglobova. Ova metoda ima za cilj da držite stopala na mestu, što vam zauzvrat omogućava da slobodno naslonite glavu na kolena.

Međutim, stručnjaci upozoravaju na potencijalne posledice.

"Izuzetno je opasno"

Među brojnim snimcima koji podstiču ljude da isprobaju trik, već mogu da se nađu komentari stručnjaka za putovanja koji skreću pažnju na potencijalne posledice korišćenja ove metode. Sara Nelson, predsednica Udruženja stjuardesa, koje predstavlja 55.000 stjuardesa, takođe je govorila o tome.

"Neverovatno je opasno", rekla je za CNN Travel, naglašavajući da su pojasevi dizajnirani tako da prilegnu nisko i čvrsto preko nogu kako bi pružili najbolju zaštitu u slučaju turbulencije, prinudnog sletanja ili nesreće. Prema njenim rečima, nepropisno vezivanje pojaseva dovodi u opasnost ne samo putnika, već i druge putnike. U slučaju turbulencije, takva osoba može da povredi nekog drugog.

Ova metoda može da poveća rizik od krvnih ugrušaka.

Upitan za komentar, dr Nejtan Konel, hematolog i vanredni profesor medicine na Harvardskoj medicinskoj školi u Bostonu, sugerisao je da nošenje sigurnosnih pojaseva oko članaka može da poveća rizik od krvnih ugrušaka.

"Teško je reći da li ova metoda direktno dovodi do stvaranja krvnih ugrušaka, ali sve što ograničava protok krvi, može da poveća rizik", rekao je stručnjak za CNN Travel.

Doktor Konel je dodao da u slučaju turbulencije ili hitnog slučaja, noge suvozača na ovaj način omotane sigurnosnim pojasom, mogu da budu povređene, što dodatno povećava rizik od nastanka krvnih ugrušaka.

Stručnjaci su nas godinama podsećali da duga putovanja - preko četiri sata - bilo avionom, vozom, autobusom ili automobilom, mogu negativno da utiču na naše zdravlje. Dugo sedenje u jednom položaju često dovodi do otoka i bolova u nogama. Najozbiljnija opasnost je, međutim, duboka venska tromboza.

Pre dugog putovanja, najbolje je da nosite udobnu odeću koja ne ograničava kretanje ili protok krvi i ne zaboravite da se pravilno hidrirate tokom putovanja. Ako je moguće, takođe je dobra ideja da ustanete i da se krećete dok putujete.

VIDEO: Deca u Srbiji poludela za opasnim trendom na društvenim mrežama: