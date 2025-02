Uprkos razlici od više od šest decenija, Mirikl Pogu (26) i njen suprug Čarls (87) u srećnom su braku već tri godine i ne nameravaju da obraćaju pažnju nja zle komentare. Par, koji se nada da će dobiti dvoje dece putem veštačke oplodnje, neprestano se suočava s napadima na internetu – a neki njihov brak nazivaju "poslovnim dogovor", piše The Sun.

No, Mirikl i Čarls, koji su se upoznali dok je ona radila u lokalnoj praonici veša u Starkvilu, odlučili su da putem društvenih mreža pokažu koliko su srećni. Na TikToku je Mirikl podelila video para koji pleše u svom domu. Uz snimak je napisala: "Kad si srećno oženjen i bez briga."

Govoreći o njihovoj vezi, Mirikl je priznala da u početku nije znala koliko čarls ima tačno godina: "Znala sam da je stariji, ali nisam znala koliko tačno . Kad sam saznala, već sam bila zaljubljena. Nije me briga ima li 100 ili 55 godina, volim ga zbog onoga što jeste. Mislila sam da ima 60 ili 70 jer tako dobro izgleda – uvek je energičan i aktivan."

"Pitala sam ga da li želi zauvek da me izgubi. Da nije došao na venčanje, izgubio bi me. Na kraju, kad je upoznao Čarlsa, zavoleo ga je."

Uprkos velikoj razlici u godinama, par želi da proširi svoju porodicuj. "Želim da Čarls ima još jednu generaciju. Planiramo odlazak u kliniku za veštačku oplodnju da vidimo koje su nam mogućnosti." No, suočili su se s predrasudama: "Kad smo prvi put otišli u kliniku, osećali smo se diskriminisano. Sada me nije briga za to, sve dok imamo dete."