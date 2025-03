Nakon osvajanja milion funti na lutriji, Šarlot Koks je ostavila svog dečka , Majkla Kartlindža (39) , koji tvrdi da mu je ona obećala da će podeliti novac sa njim, piše The Sun. Nime, oni su zajedno kupili srećku u prodavnici, a zatim je između njih nastao haos. Šarlot je izgrebala, uzela novac i posle nekoliko nedelja ga napustila. Budući da nisu bili u vezi, iako su zajedno kupili grebalicu, iz nacionalne lutrije su istakli da je ona jedina dobitnica.

Ona je takođe podbadala svog bivšeg dečka , komentarišući: "Neću reći nikome da sam osvojila na lutriji, ali moj bivši hoće ", uz emotikon koji plače od smeha. Jedan od njenih pratilaca je šaljivo rekao: "Jao!!! Odakle ti pare za to?!", uz emotikon namigivanja.

Šarlot je smejući se odgovorila: "Kao da svet ne zna!" Drugi komentatori su pohvalili Šarlot za to što "živi svoj najbolji život" i savetovali je da "uživa" u svom novom autu.

Nekoliko nedelja nakon što je kupila srećku, Šarlot je ostavila svog bivšeg. Majkl i Šarlot su sada u ratu. Naime, on je pokrenuo pravnu akciju protiv nje. Tvrdi da je bila njegova ideja da kupi srećku i da je joj je prebacio novac za kupovinu iste. On tvrdi da mu je Šarlot obećala da će podeliti dobitak, ali nakon što ga je napustila, više se dogovor očigledno ne važi.

Majkl je za "The Sun" izjavio: "Mogu otvoreno da kažem da ne bismo dobili taj tiket da nije bilo Šarlot, ali ona ga ne bi dobila bez mene . Znam da je srećka plaćena novcem sa njenog računa, ali trebalo bi da ide 50-50, moralno ."

Šarlot je odbacila njegove tvrdnje i rekla: "Kupila sam tiket. On mi nije prebacio novac. "

Zatim tvrdi da su predložili da odu u susednu radnju da kupe greb karticu. Prema rečima gospodina Katlidža, njegova bivša partnerka joj je rekla da nema novca da to plati , pa je on odlučio da sa svoje bankovne aplikacije prebaci novac na njen račun.

- Počeo sam transfer, držao sam telefon da joj pokažem. Možete me videti kako ovo radim na CCTV kameri. Signal je bio loš tako da novac nije prošao u to vreme u radnji, samo je bio u procesu prenosa. Ona je kupila dve srećke i kada smo stigli kući, izgrebala ju je - kaže on.