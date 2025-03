Kontroverzna zvezda filmova za odrasle, a koja se proslavila i na Only Fans Lili Filips sada oblači starije muškarce kao deo svog najnovijeg "programa" na ovoj platformi.

„Kada sam rekla da mi ne smetaju momci bilo koje godine, bilo koje veličine, zaista sam to mislila“, rekla je u drugom videu.

„Volela bih da se bavim nekim dobrotvornim radom dok sam ovde, tako da bi me bilo ko u staračkom domu zanimao. Pustila sam bilo koga - čak uključujući i momke koji bi mogli biti moj deda ili moj mlađi brat", rekla je ona u grupi klipova objavljenih na društvenim mrežama.

Lili je nedavno rekla za E! kanal da je postala multimilionerka zahvaljujući svojim zapanjujućim seksualnim vratolomijama na Only Fansu.

„Za mene ne postoji količina novca koja bi me naterala da prestanem. Nema cilja", objasnila je ona.

„Radim to iz ljubavi prema igri. Zaista uživam u tome. Veoma sam navikla da spavam sa mnogo momaka. Radio sam ovo iz hobija pre nego što sam to radila, tako da mi to nije tako nečuveno.'