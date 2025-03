Marina je otišla u toalet, a telefon je spustila na pod odmah pored WC-šolje. Dok je obavljala nuždu nije primetila da je kamera snima . U jednom trenutku desio se čak i bljesak blica pravo ka njenim genitalijama. Zapravo, ona se snimala uživo dok je šetala po tržnom centru, a onda je uletela u toalet i ostavila upaljen lajv (live) prenos, to jest prenos uživo. Mislila je da se ništa ne vidi, ali očigledno je pogrešila.

- Pisala sam im i rekla da mi je žao, da je to bilo nenamerno. Zabranili su me na 15 sati, ali su mi to sada vratili i sve je u redu - ispričala je ona, prenosi "Dejli Mejl" (Daily Mail).