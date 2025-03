Iako bi sat vremena u najtišoj sobi na svetu nekima zvučao kao apsolutni raj, to ipak nije tako spokojno iskustvo kakvo biste pomislili da jeste, jer u Anehoičnoj komori na Londonskom univerzitetu South Bank ne samo da možete čuti pad igle – već možete razaznati i najsuptilnije zvuke koje vaše telo proizvodi.

Ovaj 32-godišnjak želeo je da obori prethodni Ginisov rekord za najduži boravak u Anehoičnoj komori, koji je iznosio 67 minuta. Da bi to učinio, morao je da ostane svestan i budan tokom celog izazova, a dozvoljeno mu je da govori samo 60 sekundi na svakih pet minuta.

"Zvuk za koji sam mislio da je londonski metro ranije, to je zapravo moja krv kako putuje kroz uho. Zvuči kao da neko vuče kolica po mom uhu, a sada mi se čini kao da vreme sporije prolazi dok pričam", objasnio je on.

" Halucinacije su me izbacile iz takta"

"Pokušavao sam da pratim nešto što sam zamišljao kako se kreće po sobi. To me je užasnulo i nateralo suze na oči, ali znao sam da mi je ostalo još samo nekoliko minuta da oborim svetski rekord. Sve što sam trebao da uradim bilo je da izdržim još malo", rekao je on.