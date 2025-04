" Oslobađajuće je , želimo to da počnemo da praktikujemo i kod kuće", rekao je influenser koji je viđen nag s jednom od svojih žena , Luanom Kazaki (28) u supermarketu.

"Bio je to jedinstven osećaj obavljati svakodnevne aktivnosti, a da vas odeća ne ograničava. Dok smo šetali ulicama, išli u kupovinu, sedeli u restoranu, shvatili smo da tamo u odmaralištu golotinja nije ništa čudno . I to potpuno menja vaš pogled na vlastito telo. Sloboda koju smo tamo osetili nešto je što želimo da praktikujemo i kod kuće", objasnio je.

"Najoslobađajući deo bio je to što nisam morala da brinem o tome kako me ljudi gledaju. To je okruženje u kojem je telo samo telo, bez seksualnih asocijacija ili srama. Golotinja je tamo deo rutine i donosi ogroman osećaj blagostanja", složila se Luana.