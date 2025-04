Dr Hamblin je objasnio da je došao do zaključka da previše pažnje posvećujemo ličnoj higijeni , što može imati štetne posledice. On smatra da je preterano čišćenje kože problematično jer uklanja trilione mikroba koji nas zapravo štite od patogenih bakterija.

Dr Hamblin je napomenuo da istorija pokazuje kako ljudi nisu imali pristup tekućoj vodi sve do pre poslednjih 100 godina, što znači da su naši preci živeli bez preterane brige o higijeni. On ovu kulturološku naviku smatra "modernom izmišljotinom" i dodaje da, iako mnogi smatraju da je svakodnevno čišćenje nužno, ruke i zubi su jedine stvari koje definitivno ne bi smeli da prestanemo da peremo.

Na kraju, njegov eksperiment ukazuje na to da bi umerenost u higijeni mogla biti korisnija nego što smo to do sada mislili, a naše telo i mikrobiom možda ne zahtevaju toliku brigu o "čistoći" kakvu smo naučili da praktikujemo.