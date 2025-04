„A mnoge od nas zarađuju više novca od prosečnog čoveka. Mislim da to plaši mnoge muškarce, kojima je rečeno da vode i da budu dominantni. Kada bi slušali podkast i zaista poslušali savete koje žene daju, popravili bi se u krevetu. Ženama više nisu potrebni muškarci na isti način – uključujući i spavaću sobu – i to povređuje njihov ego. Seksualno, prva stvar na koju muškarci treba da se usredsrede je klitoris. Ali ne mogu samo da se sete da je dodirnu, već moraju da nauče kako da je dodirnu – a svaka žena je individualna. Zato moraju da pitaju šta njihova partnerka želi, a ne samo da pretpostave da je to dugme koje treba pritisnuti. Mnoge žene sa kojima razgovaram takođe žele da im muškarci udovolje pre nego što udovolje sebi. Prestani da tražiš oralni seks i umesto toga se spusti na nju. Ne plašite se ni seksualnih igračaka, vreme je da ih uvedete u spavaću sobu." savetuje Ana.