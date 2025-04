Nekadašnja manekenka i glumica za odrasle Zoi Grej i njen partner i bivše vojno lice Met redovno posećuju svingerske žurke, a jedanput je ona čak napustila žurku kad je videla šta druge žene rade njenom dečku

Slušaj vest

Nekadašnja manekenka i glumica u filmovima za odrasle Zoi Grej iz Londona progovorila je o svojim najluđim iskustvima svingeraja i ispričala da je doživela nekoliko prilika u kojima je morala da podvuče crtu.

Tokom jedne akcije, gledala je dečka u intimnom odnosu sa drugom ženom na svingerskoj zabavi, ali je morala otići iz sobe, kada je videla šta mu je ta žena uradila.

U galeriji pogledajte fotografije Zoi Grej i njenog partnera:

1/4 Vidi galeriju Zoi Grej i njen partner Met redovno posećuju svingerske žurke Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

- Ta žena je prilično dominirala nad mojim partnerom, a on je prilično velik frajer i uglavnom samo ja mogu da dominiram njime. Tako da sam u tom trenutku bila malo zatečena jer sam pomislila kako je to ipak moja uloga. Ošamarila ga je po licu... On je ostao u šoku. Ja sam se potom odmakla iz te situacije, a on je krenuo za mnom. Tu nismo previše raspravljali jer smo bili u društvu, ali svakako smo o tome razgovarali posle. To je bilo čudno - ispričala je.

Zoi je takođe progovorila o još jednoj nastranoj avanturi, koja je uključivala njeno zabavljanje s muškarcem s malim polnim organom. Tokom seanse pogledala je svog dečka koji se ludo zabavljao, ne obazirući se na nju.

- Bilo je jedno vreme kada moja druga polovina nije obraćala pažnju na mene i nisam se baš najbolje osećala. Bila sam malo uznemirena zato što mi to radimo jer želimo da gledamo jedno drugo i bilo je kao da me uopšte nije pogledao. On se tamo zabavljao, a ja sam imala posla s nečim toliko "velikim".

Ona objašnjava kako voli dok se gledaju tokom seksa s drugima.

Zoi Grej Foto: Printscreen/Instagram

- Volim da ga gledam, proveli smo ostatak te noći bez razgovora o tome, ali sam to spomenula kad smo se vratili kući jer me to činilo pomalo ljubomornom. Ali nakon razgovora s njim o tome, više to nije radio - istakla je.

Zoi veruje da je svingeraj još uvek stigmatiziran, ali kaže da polako postaje sve prihvaćenije, prenosi Daily Star.

Jedna od najboljih stvari u vezi s tim stilom života, kaže, došla je nakon što su upoznali još jedan par, s kojima su najbolji prijatelji. Zajedno idu na porodične odmore i postali su bliska četvorka. Jedino joj je žao što ranije nije izrazila svoju seksualnost na tako "nemonogamni" način.

- Uvek sam bila prilično pustolovna i otvorena za sve, ali verovatno nikada nisam bila s nekim ko je to izneo na videlo. Ali kada sam stupila u donos sa svojim sadašnjim partnerom, otvorilo mi se nešto u čemu stvarno uživam i volela bih da sam to davno učinila - priznaje Zoi.

Na ovu temu svojevremeno je govorio i njen partner Met, nekadašnji vojnik britanske armije, koji je objasnio da se svaki svigerski klub razlikuje, kao i da se u pojedinim praktikuju tematske večeri.

- Volimo da se igramo na otvorenom, tako da je klub u koji najčešće idemo onaj koji ima otvorene, velike prostorije. Ima četiri ili pet soba, ali sve su ogromne. U njima su svuda naokolo veliki kreveti. Lakše nam je da se igramo kada su ljudi u našoj blizini i onda možemo da im kažemo da ili ne, a onda se svi pomešamo i to se pretvori u masovnu orgiju. Dok drugi klubovi imaju gomilu malih prostorija, nama to ne odgovara. Ali, taj koncept je dobar za nove ljude kojima je možda neprijatno od otvorenog, javnog prostora - rekao je Met i dodao da jedna takva noć započinje tako što ih na ulazu dočekuje domaćin sa pićem, kao i da u prvih nekoliko sati sve izgleda kao i u običnom izlasku.

Zoi Grej Foto: Printscreen/Instagram

- To je normalan pab sve do pola 11 - 11 časova i ljudi se skidaju tek kada to kažu. Momci će biti samo u pantalonama, a neki će se skinuti goli. Isto je i sa ženama, one bacaju gaćice. Takođe, sve je stvar izbora. Ako vam neko priđe i kaže da hoće seks sa vama, možete da kažete ne. Na primer, juče smo izašli i bilo je tako vrelo. Ja sam rekao: "Znojim se", a menadžer mi je rekao: "Pa, skini se". Tako da sam bio prvi koji je to uradio. Svi ostali su još uvek bili skroz obučeni, samo sam ja stajao polugo u baru i pio pivo - istakao je on i objasnio benefite ovakvog provoda.

- Stvar je u tome što je to prilično ludo jer u klubovima uopšte nema osude ni procenjivanja. Možete da budete veliki, mali, dugački, debeli, mršavi, šta god... Nije važno, jer niko nikoga ne osuđuje. To mi se dešavalo u normalnim barovima, pokušam da neku ženu častim pićem, a ona me odbije uz izgovor da sam ružan ili šta god... Ali u seks klubu samo odem do žene i pitam je hoće li da igra, a ona mi odgovori: "Ne, dobro mi je ovako" i sve je u redu, nema animoziteta. Svako će naći nekog ko mu je privlačan - zaključio je za kraj.

Bonus video: Najpopularniji model na OnlyFansu