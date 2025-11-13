Slušaj vest

Od uboda pčela do tretmana zlata od 24 karata, neobični tretmani lica postaju sve popularniji. A jedan od najčudnijih novih tretmana protiv starenja na svetu je tretman lica spermom od lososa.

Sličan tretman imala je i Kim Kardašijan, dok je Dženifer Aniston takođe priznala da je probala proceduru.

Injekcije polinukleotida (sperme lososa) obično koriste prečišćene i sterilisane DNK molekule ekstrahovane iz sperme lososa.

Ali kakav je zapravo proces?

Stručnjak za putovanja The Points Guia, Niki Kelvin, uputio se u Južnu Koreju da isproba ovaj neobičan tretman lica i otkrio je kako je sve prošlo u svom Instagram videu (@nickikelvin).

Snimajući sebe pre tretmana lica, Niki kaže: „Imam 38 godina i nikada nisam uradio ništa na svom licu.“ On je objasnio da je otišao u Seul, glavni grad Južne Koreje, jer je to najbolje mesto na svetu za negu kože.

U opisu videa, on deli da je zapravo bio prilično nervozan pre zahvata. Posetio je kliniku La Belle radi tretmana lica sperme od lososa i započeo proces konsultacijom.

Prvo je imao Okipod Hidrating Treatment – tretman lica dizajniran da duboko hidrira i obnovi kožu – pre nego što se nanese debela maska za lice.

Nakon maske za lice, na Nikijevo lice se nanosi krema za umrtvljivanje. Stručnjak za putovanja objašnjava da je kremi trebalo neko vreme da počne da deluje.

Nakon što je krema stupila na snagu, Niki je otišao u drugu sobu na tretman spermom od lososa.

„Dezinfikovali su mi lice pre nego što su počeli sa injekcijama“, rekao je on. Zatim je snimio sebe kako prima 700 injekcija.

On objašnjava da je proizvod dizajniran da stimuliše proizvodnju kolagena i elastina, poboljša hidrataciju i podmlađuje kožu.

Niki Kelvin nakon tretmana Foto: Printscreen/Instagram/nickykelvin

Niki priznaje da je tretman na mestima bio bolan, ali kaže da bol nije bio nepodnošljiv i dodaje da mu je lice odmah posle tretmana izgledalo malo kvrgavo.

Zatim je dobio masku za lice i tretman sa LED svetlom da bi završio proceduru. Niki je potom fotografisao svoje lice nedelju dana kasnije i opisao ga kao definitivno svežije i svetlije.

VIDEO: Susamovim uljem rešavate se mitisera ko od šale: