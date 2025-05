- Moj muž je jedan kreten koji me vara sa mojim ocem - objavila je besna žena na svom nalogu na Fejsbuku.

Ovo nije bio kraj njene osvete. Nije joj bilo dovoljno to što je javno pokazala šta joj je muž uradio, već je rešila dodatno da ga kazni. Iz besa je zapalila automobil svog supruga jer mu je kola poklonio njen otac.

Kamilia je nakon toga napravila slike ekrana njihovih prepiski i sve je to odštampala i okačila širom Sao Paola i time skandal podigla na viši nivo.

Samo nekoliko dana nakon što je sve otkriveno javnosti, kao neverni muž koji se upustio u ljubavno-seksualni odnos s tastom, oglasio se i Kamilijin suprug Hunino Virgilio i pokušao da objasni šta je dovelo do toga da je pao u zagrljaj Edielsona Oliveire , čoveka čijom se ćerkom oženio.

- Vrtelo mi se u glavi od njegovih neprestanih pretnji. Kada mi ne bi govorio da će me ubiti, govorio mi je da će nekoga poslati da me ubije. Ali nije na tome stao. Pretio mi je takođe i da će mi oduzeti sina, te je sve to zajedno jako uticalo na stanje mog uma - rekao je Virgilio.