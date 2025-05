- Kada vodite decu na more, uvek je čuveno ono da vole da ubacuju kamenčiće u more. Eto, to je jedan od momenata koji ne treba da radimo . Godinama se vodostaj diže i ako nešto treba da radimo, onda je to da ih izbacujemo iz mora, a ne da još dajemo materijala - rekla je ona u emisiji "Srećan dan" koja se emituje na crnogorskoj televiziji E, a njena izjava pokrenula je lavinu šala na društvenim mrežama.

- To je reka koja ne može da teče, a to što teče je otpad, a mi smo akciju čišćenja odradili, sami možete da zaključite čemu možemo da svedočimo tamo. Vi gazite tom zemljom i samo čujete limenke, plastiku, to je nešto što je jednostavno strašno. Mi moramo da razmišljamo u pravcu da sve što posejemo, to i niče, u ovom slučaju to su plastične kese, boce, to je nešto što ostavljamo iza nas - kazala je gošća koja se kasnije zahvalila na mrežama svima na podršci potvrđujući pride da je sve izvučeno iz konteksta.