- Često dobijamo komentare poput: 'Pa kako će Džejkob ikada biti ispunjen ako ne izražava svoju homoseksualnost?' Tu vidim da se javlja malo predrasuda, jer to u suštini znači: 'aha, ti misliš da sam, zato što sam gej, manje lojalan osobi s kojom sam?. To što sam gej ne znači da bih ikada bio manje lojalan. U vezi, svakog jutra se budiš i iznova biraš tu osobu - i to je isto bez obzira na to kakva je dinamika veze - kaže on.