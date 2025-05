Zvezda OnliFans platforme Eni Najt otkrila je kako se njeno telo podnosi to što je spavala sa 583 muškarca za šest sati.

U razgovoru za Us Weekli u kasnim satima utorka, 20. maja, nakon što je postigla svoj cilj u nedelju, 18. maja, Najt (28) je potvrdila da je doživela „krvarenje” što je rezultiralo krvnim testovima i daljim medicinskim testiranjem u danima koji su usledili nakon njenog izazova.

U ranijem intervjuu za Us u utorak, Najt je rekla da je „šokirana koliko je lak” izazov pokazao. „Raditi 583 u jednom danu je dosta pa sam bila pomalo zabrinuta da ću se zaista izboriti sa tim, jer je najviše što sam pre toga uradila bilo 24 u jednom danu“, objasnila je ona.

"Čini se da su ljudi tako uznemireni zbog toga. Na kraju krajeva, ovi muškarci samo žele da imaju seks. Ne daj Bože, muškarac ima seks. I pružam uslugu besplatno", rekla je ona. „Zaista me uznemiri kada vidim da ljudi dolaze za momcima i da su tako zli prema momcima koji su se pojavili, jer se osećam prilično zaštitnički prema njima, pa kada vidim sve ove negativne komentare prema njima, to me stvarno, kao, uznemiri."