Influenserka i poznata motivaciona govornica Liz Džabraljova, poznatija kao Vizard Liz, objavila je na Instagramu da raskida veridbu sa Jutjuberom i preduzetnikom Lendonom Nikersonom — i to dok je u četvrtom mesecu trudnoće . Njena objava brzo je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama, otvorivši širu diskusiju o poverenju, manipulaciji i odgovornosti u partnerskim odnosima.

“Osećam se glupo jer sam ignorisala znake. Čak sam mu pričala o snovima koje sam imala, a on me je nazivao ludom. Muškarci žele da vode svet, a ne mogu da vode sopstvenu pohotu. To je slabost. Muškarac koji ne kontroliše želju, ne može da vodi ništa.”