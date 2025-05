Ova praksa smatra se praktičnom, pogotovo u kancelarijskim sredinama gde je moguće nakratko preuzeti dostavu bez većeg ometanja posla. Ipak, nije uvek svima prihvatljiva, naročito ako uključuje korišćenje mobilnog telefona ili komunikaciju sa dostavljačima tokom radnog vremena. Pravila o privatnim aktivnostima na poslu razlikuju se od firme do firme, a ponekad mogu da dovedu do neprijatnih situacija među kolegama , što potvrđuje i priča koju je objavio " People ".

Autorka objave kaže da je nedavno imala razgovor sa menadžerkom , koja joj je tada spomenula da se jedan kolega požalio da ona razgovara sa dostavljačima preko aplikacije na portafonu dok je na poslu. Priznaje da se to dogodilo nekoliko puta, ali napominje da pakete uglavnom naručuje danima kada radi od kuće.

- Moja menadžerka je jasno rekla da nema problem s mojim korišćenjem telefona i da mi, naravno, ne može reći ko je to prijavio, iako pretpostavljam ko je to mogao da učini - kaže žena koja se na kraju zapitala da li je to samo njen dojam ili je takva prijava kolege zaista bezobrazna, dodajući da cela situacija sada preti narušavanjem dobre atmosfere među kolegama. Korisnici foruma podeljeni su u mišljenju. Mnogi smatraju da nije nerazumna, a neki čak i kritikuju menadžerku.